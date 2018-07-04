Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Altan Erkekli: ' Başını okşamadığınız çocuğunuzu her türlü yola sunmuş oluyorsunuz'

-Altan Erkekli'nin açıklaması

-İhsan Berk Aydın'ın açıklaması

-Film setinden detay



( MARDİN ) Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Altan Erkekli: " (Çocuk istismarları) Başını okşamadığınız çocuğunuzu her türlü yola sunmuş oluyorsunuz"- Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Altan Erkekli:- “Bunları yapanlar hasta insanlar”- “Eskiden Türkiye’de herkes birbirine sahip çıkardı, şimdi insanlar çocuklarını iki sokak öteye götüremiyor”- Çocuk oyuncu İhsan Berk Aydın:- “Ne söylersem ailelerin acıları dinmeyecek” MARDİN



- Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Altan Erkekli ile çocuk oyuncu İhsan Berk Aydın, çocuk cinayetlerine tepki gösterdi. Erkekli, cinayetleri işleyenlerin hasta insanlar olduğunu belirterek, eskiden Türkiye’de herkesin birbirine sahip çıktığını şimdi ise insanların çocuklarını iki sokak öteye götüremediğini ifade etti.

İhsan Berk Aydın ise, ne söylese acıların dinmeyeceğini kaydetti.

Mardin’de çekimlerine başlanan Bir Dilek Tut filminin oyuncuları Altan Erkekli ve İhsan Berk Aydın, çocuk cinayetlerine tepki gösterdi. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Altan Erkekli, cinayetleri işleyenlerin hasta olduğunu belirterek, “Nasıl ki ağır hastalıklar varsa bünyeye giren ve zarar veren, bunların da ruhuna girmiş. Tedavi edilebilir mi, bunu ancak psikologlar, sosyologlar bilir” dedi.

“Sevgiyi çoğaltmak zorundayız” Sevgiyle büyütülen insanların çoğalması gerektiğini anlatan Erkekli, “Başını okşamadığınız çocuğunuzu her türlü yola sunmuş oluyorsunuz. Aşını çoğaltıp veremezsiniz belki ama sevginizi verebilirsiniz. Anneler babalar, devlet, kurumlar, yerel yönetimler, bireyler sevgiyi çoğaltmak zorunda. Sevgisiz hiç bir şey olmaz. Sevgisiz bina bile yapsanız bina bina değildir, köprü köprü değildir, baraj baraj değildir. Sevgiyi insana yatırım yaparak çoğaltacağız ve böyle hastalıkları da ayıklamaya çalışacağız toplumdan. Çocuklarımıza da sahip çıkacağız” diye konuştu.

“Herkes birbirine sahip çıkıyordu” Çocukluğunda trenle 2 gece 3 gün süren yolculukla Diyarbakır’a geldiğini aktaran Erkekli, şunları kaydetti: “11 yaşındayken beni trene bindirirlerdi gelirdim. 11 yaşındaydım, temiz Türkiye iken. O temiz Türkiye’de herkes birbirine sahip çıkıyordu. Şimdi iki sokak öteye çocuğunuzu götüremiyorsunuz. O çocuklar hepimizin çocuğu, ülkenin, dünyanın çocuğu. Annesinin babasının gözünden kaçmış olabilir. Deniz kıyısı, parkta, alışveriş merkezinde nerde bir yavru görürsek annesi babası kimdir ikaz edeceğiz. Belki tersleyebilir anne babalar bizi. Şöyle bir korkuda var, ben bir çocuğun yanına gidersem elini tutarsam yanlışta anlayabilirler diye. Yüreğinizde iyilik ve doğruluk varsa korkmayacaksınız. Siz iyilik güzellikten yana olduğunuz sürece, herkes sizi nasıl yorumlarsa yorumlasın. O iyiliklerin üzerinden gitmeniz gerekiyor. İyilikten vazgeçmeyeceksiniz.” “Aileler biraz daha dikkatli olmalı” Çocuk oyuncu İhsan Berk Aydın ise, ne söylese ailelerin acısının geçmeyeceğini belirterek, “Allah rahmet eylesin ve artık önlenmesi lazım. Benim yaşımda 6-7’nci sınıf arkadaşlarım İstanbul’da Beylikdüzü’nden Bakırköy’de tek başına bir mağazaya gidip gelebiliyor. Ben görüyorum bazı arkadaşlarımı tek başına gidiyor. Aileler belki bana kızacak ama bir çocuk olarak benim fikrim bence aileler biraz daha dikkatli olmalı, gerekli bir sınır koymalı” ifadelerinde bulundu. (BS-MP-Y)

