Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'na yangın şoku Haberi

-Ünlü oyuncunun ambulanstaki fotoğrafları

-Yapımcı Kaya'nın röportajı

-evden detaylar



( İSTANBUL -EK)- Ünlü oyuncunun evinde yangın çıktı- Yangında dumandan etkilenen ünlü oyuncu ayakta tedavi edildi İSTANBUL



- Üsküdar'da ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen ünlü oyuncu ayakta tedavi edildi. Papuççuoğlu, "Zaten ben biraz şerbetliyim hatırlarsanız İkinci Bahar'ın son bölümde de yangının içinde kalmıştım. Onun için soğuk kanlılığımızı muhafaza edip atlattık çok şükür" dedi.

Ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun, Üsküdar Altunizade Bestekar Sadettin Kaynak Sokak'ta bulunan evinin mutfağında yangın çıktı. İhbar üzerine ünlü oyuncunun evine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri gelene kadar ise mutfağı saran alevleri apartman sakinlerinin söndürmeye çalıştığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına aldı. Paniğe neden olan yangında ünlü oyuncu Papuççuoğlu yoğun dumandan etkilendi. Papuççuoğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yangının ardından oyuncunun evinde maddi hasar meydana geldi. "Ben biraz şerbetliyim İkinci Bahar'ın son bölümde de yangının içinde kalmıştım" Ünlü oyuncu Papuççuoğlu, "Mutfakta her zaman olabilecek bir sorun çıktı. Komşular yardım etti, ardından hemen itfaiye ekipleri geldi. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir şey yok. Evde biraz hasar var sadece. Yangın tüplerinin faydası oldu, itfaiye ekipleri de çok hızlı geldi. Atlattık çok şükür. Önemli bir şey değil. Zaten ben biraz şerbetliyim hatırlarsanız İkinci Bahar'ın son bölümde de yangının içinde kalmıştım. Onun için soğuk kanlılığımızı muhafaza edip atlattık çok şükür" diye konuştu.

"Mutfak tezgahı ve dolaplar alevler içindeydi" Yangın sırada aynı binada olduğu öğrenilen yapımcı Lütfi Kara ise,"Biz molaya çıktığımızda mutfaktan duman ve alevler çıkıyordu. İçeride kimin olup olmadığını bilmeden biz binaya giriş yaptık. Tarık bey içerideydi onu çıkarmaya çalıştık. Mutfak tezgahı ve dolaplar alevler içindeydi. Komşulardan yangın tüplerini aldık. Çok şükür bir can kaybı yok. Yangını söndürdük" ifadelerini kullandı.

