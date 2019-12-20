Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ünlü oyuncu Özcan Deniz’in otoyolda hız yapan yeğenine ceza şoku

Ünlü oyuncu Özcan Deniz’in otoyolda hız yapan yeğenine ceza şoku

Hız denemesi

Mal Varlığı Araç Kullanmak Trafik Polisi Polis Ekipleri Lüks Otomobil 

-Özcan Deniz'in arşiv görüntüsü
-aracın fotoğrafı

( İSTANBUL )- Lüks otomobil ile otoyolda 250 kilometre hıza ulaşan genç gözaltına alındı- Ehliyetsiz sürücüye 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde lüks otomobil ile 250 kilometre hıza ulaşan ve ünlü oyuncu Özcan Deniz’in yeğeni olduğu öğrenilen 16 yaşındaki sürücü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan sürücüye 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi. Ünlü oyuncu Özcan Deniz’in yeğeni D.D, lüks otomobil ile Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde hız denemesi yapmıştı. 16 yaşında olduğu öğrenilen sürücü 250 kilometre hıza ulaştığı o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, otomobilin plakasının 34 E 4442, sürücüsünün de D.D. olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından polis ekipleri sürücü D.D’yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 bin 20 lira para cezası kesilen genç 2 yıla kadar hapisle yargılanacak Şubeye götürülen D.D’ye, “Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 lira ve “Yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50’den fazla aşmak” maddesinden de bin 2 lira olmak üzere toplam 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi. Şubede işlemleri tamamlanan D.D., “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Sarıyer Zekariyaköy Jandarma Karakolu'na teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı