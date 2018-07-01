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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Ünlü oyuncu ilk kez podyuma çıktı İzle

Ünlü oyuncu ilk kez podyuma çıktı İzle

Defileden genel

Sosyal Medya Kahkaha Defile İş Kadını Objektif 

-Başak Parlak defileden boy göstermesi
-Başak parlak röp
-genel, detya
-Zeynep Beşerler ve oğlu genel, detay

( MUĞLA )-Başak Parlak "Mankenlik benim işim değil" MUĞLA

- Ünlü oyuncu Başak Parlak ilk kez podyumda boy gösterdi. Çiğdem Karavit'in tarafından düzenlenen defilede podyum’ çıkan ünlü oyuncu ilk kez mankenlik yaptığını açıkladı.
Tasarımcı Çiğdem Karavit'in hazırladığı yaz koleksiyonunun tanıtımı için Bodrum'da defile düzenlendi.
Defilede baş manken olarak boy gösteren ünlü oyuncu Başak Parlak ilk kez mankenlik yapmanın heyecanını yaşadı. Sahne sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Parlak ilk kez mankenlik yaptığını söyleyerek “çok heyecanlıydı mankenlik. Profesyonel olmadığım bir iş olduğu için heyecanlandım. Dün burada prova yaptık. Bugün ise podyuma çıktık. Çocukluğumdan beri hep bir şeyleri taklit etme yeteneğim vardı. Mankenlik çocukluk zamanlarımda da hiç aklımın uçundan geçmedi. Bir kere yapınca keyifli oluyor. Mankenlik işlerini profesyonellere bırakmak gerekiyor. Mankenlik benim işim değil ben oyunculuğumu yapayım” dedi.
Hamile kadın rolü için kilo aldı Ünlü oyuncu Parlak “Şevkat Yerimdar” dizisine son verdiklerini söyleyerek “Yeni sezon da dizilerle ilgili teklifler var ama görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda net bir şey yok. Şimdi bir sanat filminde rolüm var. Modern kadının hamilelik süreci ile ilgili bir sinama filmi var. Komedi tadında güzel bir film olacak. Modern kadının, beyaz yakalı işi kadınının hamilelik sürecini anlatan bir film olacak. İnternette blogur anneler sosyal medyada anne ve bebeklerle ilgili büyük bir ilgi var. Bizde bir iş kadınının anne olursa nasıl bir durumda olacağını anlatan güzel bir olacak. Zaten film için kiloda aldım inşallah geri veririm” ifadelerini kullandı. Defileyi izlemeye oyuncu Zeynep Beşerler minik oğlu Kerem İçgören ile beraber geldi. Ünlü oyuncu Beşerler’in oğlunun objektiflere yaptığı hareketler ise gazetecileri kahkahaya boğdu. Öte yandan Başak Parlak’ın sevgilisi Sezgin Yılmaz’da defileyi izledi. Sevgilisi Parlak’ı bir an olsun yalnız bırakmayan Yılmaz birlikteliklerinin çok güzel gittiğini açıkladı.
(EA-
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