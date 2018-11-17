Ünlü oyuncu Hande Katipoğlu’dan ilginç Çakallarla Dans 5 yorumu:“Psikoloğa değil Çakallarla Dans 5’e gelin”

-Murat Akkoyunlu ile röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Çakallarla Dans 5 filmi oyuncularından Hande Katipoğlu, filmin gala gecesinde yaptığı değerlendirmede sinema severleri Çakallarla Dans 5 filmini izlemeye davet ederek, “Psikoloğa değil Çakallarla Dans 5’e gelin” dedi.

Merakla beklenen kahkaha tufanı Çakallarla Dans 5 geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Gişe rakamları ile birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği görülen film, gündemde de yerini korumaya devam ediyor. Çakallarla Dans 5 ekibi ve Fenerbahçeli İş Adamları Derneği ile birlikte yapmış olduğu gala da ünlü akınına uğradı. Galada film hakkındaki düşüncelerini Biletinial.com’a aktaran oyunculardan Hande Katipoğlu, sinemaseverleri filmi izlemeye davet etti. Film hakkındaki düşüncülerini ifade eden Katipoğlu, vatandaşların yaşadıkları sıkıntılardan arınmak için Çakallarla Dans 5’i izlemek için sinema salonlarına gitmesi gerektiğini dile getirdi. “Psikoloğa değil, Çakallarla Dans 5’e gelin” İyi bir kadroyla iyi bir film çekildiğini belirten Katipoğlu, “Komik, güzel bir film izleyeceksiniz. Yeni üç tane pırlantamız var. Şebnem Dönmez, Naz Çağla, Uraz Kaygılaroğlu var. Halihazırda şahane başrollerimiz şahane insanlar. Onlara ek olarak bir de bu güzel suratlar aramıza katılınca şahane bir film oldu. Bence Çakallarla Dans 5 en iddialı bir film. Çok güzeldi gerçekten. Bence bu kadar güldüren bir film bu oyuncularla çok fena ağlatabilirdi. O kadar sıkıntılı bir dönemdeyiz ki. Bilete vereceğiniz parayı bir psikolog parası olarak düşünüyorum. Gülmek insanı çok rahatlatan, kasları gevşeten bir durum. Çakallarla Dans 5’e gidip 2 saat boyunca rahat rahat gülüp bu ödülü kendimize vermeliyiz diye düşünüyorum. Hem kafayı hem de sektörü ayakta tutmak adına dünyanın sıkıntılarından 2 saat uzaklaşıp sinemaya gidin. Psikoloğa değil, Çakallarla Dans 5’e gelin. Ama psikoloğu da ihmal etmemek lazım diye konuştu” dedi.

“İki senede bir dozunda, iyi gidiyor böyle” Film hakkındaki değerlendirmelerini dile getiren Çakallarla Dans 5 oyuncularından Murat Akkoyunlu ise, “Seyirci, 6.’yı da çekmemize izin verirse 6’yı hedeflemiş durumdayız. Ondan sonrasını bilemiyorum. Allah’tan dizi olmadı. Her gün çekilmezdi. İki senede bir dozunda, iyi gidiyor böyle. Hem mail hem de telefon trafiğinden gördüğüm kadarıyla beklenen bir durummuş. Güzel dönüşler aldık” diye konuştu.



