Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı İzle

- Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu vermek üzere Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Bubikoğlu oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.
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