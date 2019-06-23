Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı İzle

- Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı İzle

Oy kullanması

-Okuldan çıkışı
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş'ta oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Akbağ, "sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim’ diyerek okuldan ayrıldı. Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum,içeride prova yapabiliyor muyuz" diye sordu. Sandık görevlilerinin "içeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim’ diyerek okuldan ayrıldı. (SS- ZA-
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı