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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Ünlü Oyuncu Demet Akbağ, mührü taşırınca panik yaşadı

- Ünlü Oyuncu Demet Akbağ, mührü taşırınca panik yaşadı

Akbağ’ın okula gelmesi

Milletvekilliği Seçimleri Basın Mensupları Milletvekilliği 

-Oy kullanması
-Diyaloglar
-Çıkışta açıklama

( İSTANBUL )- Oyuncu Demet Akbağ, ilk kez oy kullanan oğlu ve eşiyle birlikte oyunu kullandı İSTANBUL

- Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı. İlk kez oy kullanan oğlu ve eşiyle Tevfik Fikret İlkokulu’na gelen Akbağ, girdiği kabinden çıkarak görevlilere mührü biraz taşırdığını ve sorun olup olmayacağını sordu. Görevlilerin soru olmayacağını söylemesi üzerine Akbağ, tekrar kabine girerek oyunu kullandı. Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği için oyunu kullandı. Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullanan Demet Akbağ’a eşi ve ilk kez oy kullanan oğlu eşlik etti. Akbağ, oy kullanmak için girdiği kabinden çıkarak görevlilere mührü biraz taşırdığını ve sorun olup olmayacağını sordu. Bunun üzerine bir sorun olmayacağı yanıtını alan Akbağ, tekrar kabine girerek oyunu kullandı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akbağ, ”Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Oğlumla birlikte oy kullandık bugün. O da ilk kez oy kullanıyor bugün. Ailecek geldik oyumuzu kullandık. Evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz” dedi.
(HK-HB-
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