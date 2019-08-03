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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ünlü müzisyen Bülent Ortaçgil Bursa’da sahne aldı

Ünlü müzisyen Bülent Ortaçgil Bursa’da sahne aldı

bülent ortaçgil ve seyirci detayları

( BURSA ) BURSA

Festival Bülent Ortaçgil 


- Ünlü besteci, gitarist Bülent Ortaçgil Bursa’da sevenleriyle buluştu. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen dünyanın ilk ve tek hamak festivalinde ünlü besteci ve gitarist Bülent Ortaçgil sahne aldı. Nilüfer Balat Ormanı’nda düzenlenen festivalde sahne alan Ortaçgil, efsane olmuş Sensiz olmaz, Bu su hiç durmaz, Eylül akşamı, Olmalı mı olmamalı mı gibi eserlerini seslendirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Ortaçgil, sevenlerinden tam not aldı. Festival yarın Can Gox konserinin ardından sona erecek. (SD-
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