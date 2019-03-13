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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü Manken Didem Soydan’a takipsizlik kararı

Ünlü Manken Didem Soydan’a takipsizlik kararı

Didem Soydan Arşiv

Sosyal Medya Propaganda Terör Örgütü Avcılık Takipsizlik Kararı 

-Sosyal medya paylaşımı fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ünlü manken Didem Soydan hakkında Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği paylaşım sonrası, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.
Ünlü manken Didem Soydan, Cumartesi Anneleri'ne ilişkin sosyal medya paylaşım sitesi Instagram hesabından, 28 Ağustos 2018 tarihinde paylaşımda bulunmuştu. Cumartesi annelerinin bir fotoğrafını bir fotoğrafını paylaşıp altına, "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim. Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz." şeklinde yazan Soydan, savcılığa şikayet edilmişti. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Soydan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Soydan hakkında ‘söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek takipsizlik kararı verdi. (YM-ÖFA
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