-Demet Şener oy kullanması

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( İSTANBUL ) Ünlü Manken Demet Şener:"Umarım milletimiz için en hayırlısı olur"- Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay ile aynı sandıkta oy kullandı İSTANBUL



- Ünlü manken Demet Şener , Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için öğlen saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oy kullandı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için manken Demet Şener öğlen saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oy kullandı. Eski eşi İbrahim Kutluay’ın oy kullandığı okulda ve sandıkta, ünlü manken Demet Şener oyunu kullandı. Şener, 1218 numaralı sandığa gelerek sandık görevlilerinden oy pusulasını aldıktan sonra kabine gitti. Tercihini yapan Şener daha sonra hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Fotoğraf çekiminden sonra ise Şener okuldan ayrıldı. “Umarım milletimiz için en hayırlısı olur” Oy kullanmak için okula gelen Demet Şener, “Her Türk insanı gibi ben de heyecanlıyım. Her Türk evladı gibi buraya oyunu kullanmaya geldim. Umarım milletimiz için en hayırlısı olur. Hepimiz bence bunu istiyoruz” diye konuştu.

(TA-BNÇ-EY

