Ünlü komedyenden sinema sektörüne ağır eleştiri Haberi

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( ESKİŞEHİR -ÖZEL) - İsmail Baki Tuncer'den 'Salon' sitemi - "Sinema sektörü bitecek, Türk sineması artık tarih olacak" - "Neden izlenmiyor? Salon bulamadığımız için" - "Yabancı filmleri hepimiz izliyoruz ama keşke Türk sinemasına biraz önem versek" ESKİŞEHİR



- Ünlü oyuncu İsmail Baki Tuncer, sinema sektörünü sert bir dille eleştirdi.

Tuncer, "Bütün salonlar artık dolmuş parsellenmiş gibi düşünebiliriz. Keşke Türk sinemasına biraz önem versek. Yoksa bu değeri vermezsek sinema sektörü bitecek, Türk sineması artık tarih olacak. Çekimleri Eskişehir’de yapılan Kral Midas’ın Hazinesi isimli komedi filminin başrol oyuncularından İsmail Baki Tuncer, Espark Alışveriş Merkezinde sevenleriyle buluştu. Hayranlarıyla birlikte 1 hafta önce vizyona giren filmi izleyen usta oyuncu, burada İhlas Haber Ajansına



özel açıklamalarda bulundu. Sinema sektörünü eleştiren Tuncer, salon bulmakta zorlandıklarını vurgulayarak salonların parsellendiğini söyledi.



Tuncer, "Süreç aslında çok istediğimiz gibi gitmiyor. Çok fazla salonda yer bulamadı filmimiz. Çünkü bütün salonlar artık dolmuş. Yani parsellenmiş gibi düşünebiliriz. Kimisi 732 salonda giriyor, kimisi 619 salonda giriyor. Bizim filmimiz Türkiye genelinde 70 salonda girmek zorunda kaldı. Bu yüzden beklediğimiz sonucun olmasının ihtimali yok. İnşallah bu kanun temmuz gibi falan çıkacak galiba belki o zaman biraz düzelir diye düşünüyorum. Yabancı filmleri tamam hepimiz izliyoruz ama keşke Türk sinemasına biraz önem versek. Yoksa bu değeri vermezsek sinema sektörü bitecek, Türk sineması artık tarih olacak" ifadelerini kullandı. "Keşke herkes orantılı bir şekilde salon bulabilse" Herkese orantılı bir şekilde salon verilmesi gerektiğini belirten Tuncer, "Cem Yılmaz da kazanacak yoksa niye yapsın ki adam. Yılmaz Erdoğan da kazanacak ama keşke herkes orantılı bir şekilde salon bulabilse" diye konuştu.

"Birçok sosyal medya fenomeni yapmaya çalıştı battı öyle kolay bir iş değil sinema" Sosyal medyada fenomen olmuş kişilerinde sinema sektörüne giriş yapmaya çalıştıklarını aktaran usta oyuncu Tuncer, sinema işinin kolay olmadığını ifade ederek çoğunun battığını söyledi.



Tuncer, "Çok yetenekli çocuklar var içlerinde, yetenekli olmayanlar da var. Benim de bir YouTube kanalım var. Ben de bir YouTuberım aslında ama YouTube’da tanınmış biri değilim sadece. Bir kitle oluşturuyorlar. Bu kitleyi arkasına alıyorlar. Ben ne yaparsam izlenir diye yola çıkıyorlar. Birçok sosyal medya fenomeni yapmaya çalıştı, battı. Hepsi olmuyor. Öyle kolay bir iş değil sinema" şekliden konuştu.

"Bu gidişle sinemalar oynamayacak" Son olarak filmlerinin fazla izlenmeme sebebinin salon bulamadıklarından dolayı olduğunu belirten Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz yaptık diye söylemiyorum. 10 üzerinden 10 bir film değil ama 2 de değil. 6 olur 7 olur. Bu film mesela komik oldu. Bugüne kadar ben kötü yorum duymadım. Filmi izleyen kişilerden duymadım yani. İyi ki izlemişiz diyorlar. Demek ki insanlar bu filmi sevmiş. Neden izlenmiyor? Salon bulamadığımız için. Sorun aslında filmde değil. CD falan çıkmadan önce çok kaset satılırdı. 6 milyon satan kasetler vardı. İbrahim Tatlıses olsun, Sezen Aksu olsun, Mahsun Kırmızıgül olsun. Bir kültür vardı. Plakçılar çarşısı dolar taşardı. İnternet çıktı. Bu insanlar 50 bin yaparsa öpüp başına koyuyor. Sinema sektörü böyle olmasın. Bu gidişle böyle olacak. Kendi eşine dostuna film yapmış olacaksın. Bu gidişle sinemalar oynamayacak, direkt dijital platformlara, televizyonlara verilecek. Yapacak bir şey yok."

