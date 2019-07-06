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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ünlü klarnetçinin '4. Klarnet Kampı' sona erdi Haberi

Ünlü klarnetçinin '4. Klarnet Kampı' sona erdi Haberi

Kamp alanı detay

İsaf İran Efes Çekim Forma 

-Hüsnü Şenlendirici kamp değerlendirmesi
-Katılımcıların klarnet çalması
-Klip çekimlerinden görüntü
-Hüsnü Şenlendirici kamp değerlendirmesi
-Katılımcıların klarnet çalması
-Kamp alanı detay

( İZMİR -ÖZEL) Ünlü klarnetçinin "4. Klarnet Kampı" sona erdi İZMİR

- Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici tarafından İzmir'in Kınık ilçesinde düzenlenen "4. Klarnet Kampı" sona erdi. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin düzenlediği aralarında; ABD, Makedonya, Arnavutluk, Almanya, Rusya ve İran gibi ülkelerden gelen katılımcıların bulunduğu 4. Klarnet Kampında 120 kişi bir araya geldi. İlçeye bağlı Dündarlı Mahallesi'ndeki çiftlik evinde organize eden kampta Şenlendirici, her yaştan katılımcıya eğitim verdi. Çiftlikteki çadırlarda konaklayan katılımcılar, her gün farklı bir sanatçı eşliğinde Hüsnü Şenlendirici'den klarnet çalmanın inceliklerini öğrendi. Kapanış programında Hakan Altun da sürpriz konuk olarak katıldı.
Kamp katılımcıları, Altun ile unutulmaz bir kapanış gecesi geçirdi. Kampın iyi bir şekilde geçmesinden mutluluk duyduğunu; ama bitmesine de üzüldüğünü dile getiren Hüsnü Şenlendirici, "Her sene olduğu gibi yeni yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Dünya'nın farklı yerlerinden, ülkenin farklı yerlerinden klarnet severler, müzik severler. Bu yıl her akşam iki performans yaptık konserlerimle. Biraz yorucu oldu benim için; ama klarnetçiler için, buradaki misafirler için özellikle renkli bir konser programı oldu. Biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Bir sene ara verip klarnet kamplarına öyle devam edeceğim" dedi.
Yeni şarkısına klipte çekti Kamp boyunca farklı etkinliklerle Kınık ve Bergama ilçelerinde hemşehrileriyle buluşan Şenlendirici, burada yeni şarkısı için klip çekimlerini gerçekleştirdiğini ifade ederken şunları söyledi: "Yeni bir şarkı yaptık. Sırbistan'da klavye keyboardlarını kaydettik, Makedonya'ya gittik, Dzambo Agusevi ve orkestrası ile nefeslilerini kaydettik. Türkiye'de birçok iyi müzisyenin de katkıda bulunduğu, Mehmet Andiş Budak'ın düzenlemesini yaptığı, aranjesini yaptığı Balkan bir şarkı bu. Balkanlarda çok sevilen; fakat Türkiye'de çok bilinmeyen bir şarkının yeni versiyonunu için arkadaşlarla burada klip çekimlerini gerçekleştirdik."
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