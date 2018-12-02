Ünlü isimlerin vazgeçemediği yemek: Limonlu tavuk...Ali Gerdan:“8 metrekare dükkanda başlamıştım ve böyle olacağını tahmin edemezdim”

-Ali Gerdan röportaj

-Müşteriler ile röportajı



( İZMİR )- “Arda Turan, Burak Yılmaz, Demba Ba, Selçuk İnan, Tolga Zengin mutlaka gelirler”- “En çok tavuk kanadı yeme rekoru Demba Ba’da” İZMİR



- İzmir’de klasik tavuk yemeklerinin aksine farklı bir lezzet ve tat oluşturmak için harekete geçen işletme, restoranına limonlu tavuk yemeğini hizmete sundu. Limonlu tavuk yemeği sınırları aştı. Arda Turan, Burak Yılmaz, Dem Baba, Selçuk İnan, Tolga Zengin gibi ünlü isimler kilometrelerce uzaklıktan yemeği tatmaya geliyor. İzmir’in Bornova ilçesinde 8 metrekare dükkanda başlayan tavuk macerasından restoranlar zincirine uzanma hedefine doğru ilerleyen Ali Gerdan, tavuğa kattığı lezzetlerle kısa sürede geniş bir kitleye hitap etmeye başladı.

Alışık olunanın dışında lezzet geliştirerek balık gibi tavuğa da limon sıkan Gerdan’ın, lezzetli limonlu tavuğunun ünü sınırları aştı. Özellikle sporcular için yararlı yiyecekler arasında olan tavuk, ünlü isimler arasında kısa sürede vazgeçilmez yemek olarak yerini aldı. Başakşehir’de forma giyen Arda Turan, Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, Trabzonspor’da oynayan Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın kaptanı Tolga Zengin, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen Demba Ba gibi birçok ünlü isim, limonlu tavuk yemeğini yemek için kilometrelerce öteden lezzeti tatmaya geliyor. 8 metrekare dükkanda başlamıştı Hikayesinin 8 metrekare bir dükkanda başladığın ve bu noktaya geleceğini tahmin etmediğini anlatan Gerdan Gurme işletme sahibi Ali Gerdan, “Tavuğumuza yaptığımız sosa güveniyorduk. Çok iyi geri dönüşümler alıyorduk. Bir gün, her gün aynı saatlerde gelen ve hiç muhatap olmayan, yemeğini alıp giden bir müşterimiz vardı. Bir gün yine geldi, siparişini verdi ve bana döndü, ‘Sana bir şey söyleyeceğim’ dedi.

Sonra, ‘Sen çok iyi işler yapmak istiyorsun belli. Sana tavuğu neden yaptığını sormayacağım ama bu tavuğa limon sık, limon sıktır. Ben İsrailliyim bu tavuğa limon sık’ dedi.

Ben de ‘Ağabey burası Türkiye, burada tavuğa limon sıkılmaz. Teşekkür ederim’ dedim. Ama iki gün boyunca bununla yatıp kalktım. Acaba ‘tavuğa limon sıkılır mı sıkılmaz mı’ diye. Sonra kendim sıktım, denedim ve çok beğendim. Yakın arkadaşlarım da aynı olunca bunu işyerinde yapmaya karar verdim. Şimdi Allah’a şükür günde 3 kasa limon gidiyor. Herkes limonlu kanat, tavuk diye buraya geliyor” dedi.

Tavuğun sosunu da herkes gibi yoğurt, süt ve salçadan yapmadığını kerevizli bir sos hazırladıklarını ve bir gece beklettiklerini belirten Gerdan, ardından müşterinin önüne dilimledikleri limonları kendilerinin sıktığını söyledi.



Sporcular yemeden gitmiyor Limonlu tavuğun kısa sürede spor dünyasında da geniş bir kitle tarafından sevildiğini belirten Ali Gerdan, “Futbol camiası, özellikle sporcular arasında yararlı olması sebebiyle de ön plana çıktık. Ege Bölgesi’ne deplasmana gelen bütün takımlar, maç sonu bütün yemeklerini burada yemek için gelirler. Hepsi önceden arayıp rezervasyon yaptırır. İşin garibi bizim kanadımızı yiyen takımlar da kolay kolay mağlup olmuyor. Bu da işin ilginç bir yanı oluyor” ifadelerini kullandı. “En çok tavuk kanadı yeme rekoru Demba Ba’da” Hem futbol hem basketbol camiasında birçok ismin geldiğini anlatan Ali Gerdan, en çok tavuğu bir dönem Beşiktaş ve Göztepe formalarını giyen Demba Ba’nın yediğini belirterek, “ Dükkanımızda tavuk kanadı yeme rekoru Demba Ba’dadır. En çok o yemiştir. Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Tolga Zengin devamlı gelir. Özellikle Tolga Zengin yazlığına giderken mutlaka uğramadan geçmez. Hepsi de tabiki ön plana çıkmamızı sağladılar” diye konuştu.

Dünya pazarında Türk markası Hedefinin kısa sürede yurt içinde ardından uzun vadede ise yurtdışına açılmak olduğunu ifade eden Gerdan, “Bornova’da açıldık ve Alaçatı’da şubemiz var. Nasip olursa büyümeyi hedefliyoruz. Bu lezzetleri herkes tatsın diye gayret sarf ediyoruz. Dünya pazarında da tavuk üzerine Türk markasını temsil etmek en büyük hedefim” dedi.

“Balığa limon sıkılırdı ama tavuğa ilk defa duydum” Limonlu tavuk İzmirliler tarafından da tercih ediliyor. Kimi müşteriler ‘Balığa limon sıkılırdı ama tavuğa ilk defa duydum’ derken, kimi müşteri de yurtdışında bile böyle lezzetlerin olmadığını söyledi.





