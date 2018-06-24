Ünlü isimler sandık başında İzle



- Sanat camiasının ünlü isimleri Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. Oylarını kullanan Gülben Ergen, Demet Akalın, Özcan Deniz, Esra Erol, Ferhat Göçer gibi ünlü isimler fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye sandığa gitti. Vatandaşlık görevini yerine getiren sanat dünyasının ünlü isimleri de oy kullandıkları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü sanatçı Gülben Ergen de oy kullanma fotoğrafını "oyver" etiketi ile fotoğrafını paylaşırken, ünlü sunucu Esra Erol da oy kullanmaya eşi ile birlikte gitti. Demet Akalın oyunu eşi ile birlikte kullandı Ünlü sanatçı Özcan Deniz de oy kullanma fotoğrafını sosyal medya adresinden takipçileri ile paylaştı. Ünlü sanatçı Demet Akalın eşi Okan Kurt ile birlikte oyunu kullandıktan sonra çekildiği fotoğrafını paylaşıp altına, “Ben oyumu kullandım. Hayırlı olsun memleketim için halkımız için. Sükunet içinde güzellikle akşam olur inşallah” notu düştü. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer de oy kullandığı fotoğrafını “Oyumuzu kullandık” notu ile paylaşırken, Fettah Can da oy kullandıktan sonraki fotoğrafını takipçileri ile paylaşıp altına “Geleceğimiz için hayırlı uğurlu güzel bir seçim olsun” diye yazdı. Ünlü sunucu Esra Erol'da oy vermeye eşi ile birlikte giden ünlülerden oldu.

