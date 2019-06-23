Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ünlü isimler sandık başında

Ünlü isimler sandık başında

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları

( İSTANBUL )- Sandık başına geçen ünlüler oy kullandıkları o anları sosyal medyadan paylaştı İSTANBUL

Sosyal Medya Sanat Dünyası Ünlüler 


- Sanat camiasının ünlü isimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için sandık başına gitti. Oylarını kullanan Esra Erol, Ece Erken, Hadise, Emre Altuğ, Murat Boz gibi ünlü isimler fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Vatandaşlık görevini yerine getiren sanat dünyasının ünlü isimleri de oy kullandıkları o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü sanatçı Hadise'de oy kullanma fotoğrafını”oyver” etiketi ile paylaşırken, eşi ve çocuğuyla birlikte oy kullanmaya giden Esra Erol'da oyumuzu verdik notu ile paylaştı. Ünlü sunucu Ece Erken ise “vatana millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimizi yaptık” notu ile oy kullandığı anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca, Gülben Ergen, Murat Boz'da oyunu kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Ünlü isimlerin inanılmaz değişimleriÜnlü isimlerin inanılmaz değişimleri
Yeliz Yeşilmen'in namaz paylaşımı büyük tepki çekti!Yeliz Yeşilmen'in namaz paylaşımı büyük tepki çekti!
Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (17 Temmuz 2017)Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (17 Temmuz 2017)
Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (04 TEMMUZ 2017)Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (04 TEMMUZ 2017)
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı