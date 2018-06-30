-Mesut Yılmaz'ın röportajı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Hayatını kaybeden ünlü iş insanı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlanıyor. 88 yaşında vefat eden Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü iş adamı Şarık Tara için Bebek Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine Tara'nın ailesi, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Eski başbakan mesut Yılmaz, "Bir çınar devrildi. Türk ekonomisinini hatta Türk dış politikasının çok önemli bir ismini kaybettik. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı cenaze töreni öncesinde Tara ailesi taziyeleri kabul ediyor.

