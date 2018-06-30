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( İSTANBUL )- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı İSTANBUL



- 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlandı. Tara ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz katıldı.

88 yaşında vefat eden Enka İnşaat ve Sanayi AŞ kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara, son yolculuğuna uğurlandı. Bebek Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine; ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,eski başbakan Mesut Yılmaz ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Cenazede Tara ailesi taziyeleri kabul ederken, cami avlusu Tara'nın sevenleri tarafından doldu taştı. “Dünyada ses getiren yatırımlar yaptı” Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,”Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli iş insanlarından birisiydi. Önemli bir kurumun başındaydı. Oluşturduğu kurumun kültürünü de oluşturdu. Sadece Türkiye'de değil. Dünyada ses getiren yatırımlar yaptı. Bugün kendisini sonsuzluğa uğurluyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. İş dünyasına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

“Büyük bir değeri kaybettik” Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, "Hem spor camiasına, Türk sporuna yaptığı katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımız aileye taziye dileklerini iletti. Hükümet adına ben de buradayım. Okuduğumuz zaman, inşaat sektöründeki başarılarıyla tüm dünyada adımızı duyuran çok değerli bir büyüğümüzdü. Biz de onu örnek alırdık. Sohbetlerimiz de olmuştu. Büyük bir değeri kaybettik. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

Tara'nın naaşı alınan helalliğin ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

