Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök, son yolculuğuna uğurlandı

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( İSTANBUL )- Cenaze törenine iş ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı İSTANBUL



- Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına iş ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.

74 yaşında hayatını kaybeden Ünlü iş adamı Ali Raif Dinçkök için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Dinçkök'ün eski eşi Sernur Çiftçi oğlu Raif Dinçkök ve eşii Esra Dinçkök, kızları Alize Dinçkök, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Faruk Süren, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar,Muharrem İnce ve iş ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Taziyeleri, Eski eşi ,oğlu ve oğlunun eşi kabul etti. Duygu dolu anların yaşanan cenaze namazının ardından Dinçkök'ün naaşı Zincirlikuyu mezarında toprağa verildi.

“Çok ani oldu,çok hızla gelişen bir hastalık” Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar,“Sadece iş insanı değil insan evladıydı. Bir yandan iş dünyasında çok önemli hamleleri yatırımları ardı ardına gelişirken, bir yandan da onlarca hayır işi yapmıştır. Bunların hiç birini de kimse bilmemiştir. Görünürün ötesinde çok iyi bir insandı. Çok ani oldu. Çok hızla gelişen bir hastalık. Acı içerisindeyim üzüntü içerisindeyim” dedi.

(MB-ZA-EY

