Ünlü holdinge tutuklama şoku



- Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden SANKO Holding'in aile fertlerinden iş adamı Osman Burak Konukoğlu’nun dolandırıcılık suçundan tutuklandığı ortaya çıktı. Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden SANKO Holding'in aile fertlerinden iş adamı Osman Burak Konukoğlu’nun dolandırıcılık suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre İş adamı Konukoğlu hakkında İstanbul’da faaliyet gösteren Medigen Farma İlaç Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş isimli medikal firmaları aracılığıyla, sağlık sektöründeki yaklaşık 30 firmayı 80 milyon lira civarında dolandırdığı yönündeki "suç duyurusu" üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Konukoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Konukoğlu’nun burada verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği kaydedildi. Aynı iddialarla davasının devam ettiğini ve haftada 2 gün karakola imza verdiğini kaydeden Konukoğlu, serbest bırakılmasını talep etti. Şüphelinin sahibi olduğu firma ila önce piyasada güven teşkil ederek ticari ilişkiye girdiği daha sonra ise yüklü miktarda malın bedelini alarak müştekilere malın teslim etmediğini aktaran nöbetçi hakimlik, Konukoğlu'nun kuvvetli suç delilleri karartma şüphesinde tutuklanmasına hükmetti.

