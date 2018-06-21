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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ünlü Hoca Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun cenazesi havadan görüntülendi

Ünlü Hoca Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun cenazesi havadan görüntülendi

havadan görüntüler

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-aktüel görüntüler
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( İSTANBUL - HD)- Ünlü Hoca'nın sevenleri camiye akın etti- Camideki insan seli havadan görüntülendi- Ünlü Hoca Abdülmetin Balkanlıoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor İSTANBUL

- Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü Hoca Abdülmetin Balkanlıoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor. Yüzlerce kişinin katıldığı törende cami avlusu Balkanlıoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak isteyenlerle doldu taştı. Camide yaşanan insan seli havadan görüntülendi. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü Hoca Abdülmetin Balkanlıoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene, Balkanlıoğlu'nun yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.
Sevenleri Balkanlıoğlu'nun tabutu başında dualar etti. Balkanlıoğlu'nun sevenlerinin camiye akın ettiği görüldü.
Yüzlerce kişinin katıldığı törende cami avlusu Balkanlıoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak isteyenlerle doldu taştı. Cenaze, töreni havadan görüntülendi. Görüntülerde, Balkanlıoğlu'nun sevenlerinin camiye akın ettiği görülüyor. Camide yaşanan insan seli dikkat çekiyor. Balkanlıoğlu'nun naaşı ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (ÖY-
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