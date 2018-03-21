Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel mezarı başında anıldı

-Gündüz Şatıroğlu'nun konuşması

-anma programından detaylar

-müzeden detay



( SİVAS -HD) SİVAS



- Dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45'inci yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı. Dünyaya 78 yaşında veda eden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 45'inci yıldönümü nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Anma programına, Aşık Veysel'in akrabalarının yanı sıra Şarkışla Kaymakam Vekili ve Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Aşık Veysel'in kızı Zekine Şatıroğlu ve oğlu Bahri Şatıroğlu, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Aşık Veysel için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı. Sivas Valisi Davut Gül, anma programında yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in sevenlerin sadece burada olmadığını söyledi.



Artvin'den Mersin'e, Van'dan İzmir'e kadar ülkenin her tarafında Aşık Veysel'in adı geçtiğinde insanların mutlaka kalbinde sıcak sevgi hissettiğini dile getiren Vali Gül, "Aşık Veysel'in ailesine aynı sevgiyi hissediyorlar. Bunun sebebi şüphesiz tesadüf bir şey değil, Aşık Veysel'in anlattıkları ve Aşık Veysel'in söyledikleri. Aşık Veysel'in insan sevgisi, doğa sevgisi, kardeşliği, barışı, bu millete, bu devlete, bu milletin, bu devletin değerleriyle barışık olması Aşık Veysel'i değil 45 yıl, bin yıl, 5 bin yıl, 100 bin yıl yaşatacak değerlerdir. Bizim milletimiz vefalı millettir, kendisine ihanet etmeyeni, kendisiyle barışık olanı başının üstünde taşımıştır. Aşık Veysel'i sevenlerde böyledir." dedi.

Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu ise dedesinin ölümünün 45'inci yıl dönümünde onun sesine kulak verip, o sesi çoğaltmak üzere bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Aşık Veysel'in barışçıl, doğaya aşık, varlığı kendisine aşık bir insan olduğunu aktaran Şatıroğlu, "Bunu her dizesinde dile getirmişti. Biz bu ülkenin Anadolu'nun, bu kadim toprakların yaşayanları olarak onun gibi ustaların, onun gibi erenlerin, onun gibi bilgelerin sesine daha çok kulak vermeliyiz." diye konuştu.

Vali Gül ve beraberindekiler daha sonra Aşık Veysel'in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze ziyaretçilerin akınına uğradı. Müzede en çok ilgiyi ise Aşık Veysel'in balmumundan yapılan heykeli gördü. İlçedeki Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu'nun öğrencileri bal mumundan yapılan heykel ile bol bol fotoğraf çekindi.

