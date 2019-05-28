Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak’ın yargılanmasına devam edildi

Ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak’ın yargılanmasına devam edildi

11 Ocak 2019 tarihinde İsmail Çolak'ın adliyeye çıkartılırken geçilen görüntüsü (arşiv)

( DÜZCE ) DÜZCE

İddia Makamı Uttu 


- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Dağı'ndaki ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak’ın yargılanmasına devam ediliyor. Çolak beratını talep ederken mahkeme tutuklu yargılanmasının devam etmesine karar verdi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulanan İsmail Çolak’ın Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ki yargılanmasına devam edildi. Yargılama sırasında İsmail Çolak’a adına kayıtlı telefon numaraları ve telefonunda ki arama kayıtları ile ilgili olarak sorular soruldu ve aranan kişileri tanıyıp tanımadığı hakkında bilgi istendi. Alınan bilgilerin ardından Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhan Acar, Çolak’ın söylemek istediği olup olmadığını sordu. İsmail Çolak “Biz Düzce’ye Trabzon’dan 50 yıl önce geldik. 50 yıllık emeğimle bir iş yeri kurdum ve isim yaptım. İsmimi büyütmeye çalışırken bunlarla birlikte anılması beni oldukça üzüyor” dedi.
Çolak ayrıca FETÖ Terör Örgütü’ne bağlı bazı kişilerin 1994 yılında FETÖ Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen’in ziyareti ve yemek yemesinin ardından iş yerini mesken tuttuklarını belirterek “Fetullah Gülen’in ziyareti sonrası iş yerimi mesken tuttular. Ben bunlardan kurtulmaya çalıştım. Benim örgütle bağlantım yok. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı. İddia makamı ise İsmail Çolak’ın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Ferhan Acar, duruşmaya 5 dakika ara vererek karar hakkında mahkeme üyeleri ile istişare etti. Aranın ardından verilen ara kararda İsmail Çolak hakkında Bolu 1 ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davalarda ki dosya örneklerinin birer suretinin istenmesine, İsmail Çolak’ın tutuklu yargılanmasının devam edilmesine ve bir sonra ki duruşmanın ise 19 Haziran 2019 saat 14.30’a ertelenmesine karar verildi.
(ALI-
İlgili Foto Galeriler
İki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Varİki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Var
2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!
Kaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya ÇalıştıKaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalıştı
3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış
Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın ÖldüSokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın Öldü
Çarşı Taraftar Grubu Lideri Tabanca İle VurulduÇarşı Taraftar Grubu Lideri Tabanca İle Vuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı