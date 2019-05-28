Ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak’ın yargılanmasına devam edildi



- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Dağı'ndaki ünlü et lokantası sahibi İsmail Çolak’ın yargılanmasına devam ediliyor. Çolak beratını talep ederken mahkeme tutuklu yargılanmasının devam etmesine karar verdi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulanan İsmail Çolak’ın Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ki yargılanmasına devam edildi. Yargılama sırasında İsmail Çolak’a adına kayıtlı telefon numaraları ve telefonunda ki arama kayıtları ile ilgili olarak sorular soruldu ve aranan kişileri tanıyıp tanımadığı hakkında bilgi istendi. Alınan bilgilerin ardından Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhan Acar, Çolak’ın söylemek istediği olup olmadığını sordu. İsmail Çolak “Biz Düzce’ye Trabzon’dan 50 yıl önce geldik. 50 yıllık emeğimle bir iş yeri kurdum ve isim yaptım. İsmimi büyütmeye çalışırken bunlarla birlikte anılması beni oldukça üzüyor” dedi.

Çolak ayrıca FETÖ Terör Örgütü’ne bağlı bazı kişilerin 1994 yılında FETÖ Terör Örgütü Lideri Fetullah Gülen’in ziyareti ve yemek yemesinin ardından iş yerini mesken tuttuklarını belirterek “Fetullah Gülen’in ziyareti sonrası iş yerimi mesken tuttular. Ben bunlardan kurtulmaya çalıştım. Benim örgütle bağlantım yok. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı. İddia makamı ise İsmail Çolak’ın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Ferhan Acar, duruşmaya 5 dakika ara vererek karar hakkında mahkeme üyeleri ile istişare etti. Aranın ardından verilen ara kararda İsmail Çolak hakkında Bolu 1 ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davalarda ki dosya örneklerinin birer suretinin istenmesine, İsmail Çolak’ın tutuklu yargılanmasının devam edilmesine ve bir sonra ki duruşmanın ise 19 Haziran 2019 saat 14.30’a ertelenmesine karar verildi.

(ALI-

