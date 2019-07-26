Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”

-Burak Yeter sahnesi genel,detay



( MUĞLA -ÖZEL)- “Biz daha çok kazanıyoruz ama gazetelerde, sosyal medyada yayınlamıyoruz” MUĞLA



- Bodrum’da sahne alan ünlü Dj Burak Yeter yerli ve yabancı turistleri sabaha kadar eğlendirdi. Ünlü Dj Kulüplerde hazır şarkıları çalan Dj’ler için ise, “Onlar 10 dakika eğlendirir biz sanat yapan Dj’ler ise sabaha kadar eğlendiririz” dedi.

Bodrum’un en lüks otellerinde biri olan Rixos Premium Bodrum’da sahne alan ünlü Dj Burak Yeter yerli ve yabancı turistleri müziğe doyurdu. Yaklaşık 3 saat boyunca Dj performansı sergileyen Yeter çaldığı müziklerle tatilcileri coşturdu. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dj Burak Yeter, Sosyal Medya Fenomenlerini, başka meslek dallarında olup eğlence merkezlerinde Dj’lik yapanları sert bir dille eleştirerek şu sözlere yer verdi. “Biz gerçek Dj’lik yapanlar hazır şarkı çalanlardan daha çok kazanıyoruz ama gazetelerde sosyal medyalarda bunu yayınlamıyoruz. Biz müzik yapan insanlarız. Gerçekten bu işi severek yapıyoruz. Bizi dinlemeye gelen insanlar müzik tarzının değiştiğini anladığı anda gerçek bir Dj’in orada olduğunu hissediyorlar. Gerçek olmayan Dj’ler hazır şarkıları çalıyorlar. 10 dakika sonra sıkıcı olabiliyorlar. Bu da demektir ki 15 dakika sonra gelen müşteri, turist o gece kulübünden kaçıyor. Bizim için gelen insanlar 2 saat boyunca 3 saat boyunca sahnede kaldıktan sonra bile sabaha kadar eğlenenleri görüyoruz. Bizim için çok güzel bir duygu. Müziğin içerisinden geldiğim için bazı noktalarda hak veriyorum ama bazı noktalarda ise işletme sahiplerine suç buluyorum. Onların daha çok görüp görsellere dikkat etmeleri lazım ve kendilerine çeki düzen vermeliler. Bugün Rixos sahnesindeyim dinleyicileri ve tatilcileri müziğe doyuracağım” dedi.



