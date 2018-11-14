Unkapanı Köprüsü yakınında ceset bulundu - İSTANBUL
- Olay yerinden görüntülerUnkapanı Köprüsü yakınında ceset bulunduİSTANBUL (AA) - Unkapanı Köprüsü yakınlarında erkek cesedi bulundu.Köprünün kenarında, 60 yaşlarındaki bir şahsın yerde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.Gelen ekiplerce yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.Üzerinden kimlik tespitine yarayacak herhangi bir belge çıkmayın şahsın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.