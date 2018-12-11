Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Unkapanı köprüsü bakım nedeniyle kapandı Video

Unkapanı köprüsü bakım nedeniyle kapandı Video

köprü kapatılırken görüntü

Karayolları Deniz Trafiği Yaya Trafiği 

-trafik ve karayolları ekibinden görüntü
-trafikten görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım ve onarım çalışmalarından dolayısıyla araç ve yaya trafiğine kapandı. Atatürk Köprüsü gece saatlerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacak olan Unkapanı köprüsü 00.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Atatürk Köprüsü’nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor. Öte yandan Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yayaların bu saatler arasında Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.
İlgili Foto Galeriler
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı