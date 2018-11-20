Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüsü deniz trafiğine açıldı

Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüsü deniz trafiğine açıldı

Galata köprüsünden görüntü

Deniz Trafiği Yaya Trafiği 

-Galata köprüsünün iki yönlü açılması
-Atatürk köprüsünden görüntü
-Haliç Metro Köprüsü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Unkapanı, Galata ve Haliç Metro köprüleri saat 02:30’dan 03:30’a kadar deniz trafiği açılması nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yolun iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü UKOME kararı gereği bu gece 02:30 - 03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı. Araç geçişine izin verilmeyen Unkapanı Köprüsü ve Haliç Metro köprüsü yana doğru açılırken, Galata Köprüsü iki taraflı olarak havaya doğru kaldırıldı. 03:30’a kadar deniz trafiğine açık olan köprünün iki taraflı açılması renkli görüntüler oluşturdu. Kapanan saatlerde araç ve yayalar Haliç Köprüsüne yönlendirildi. Kapanan yollar bir saatin sonunda tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.
İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı