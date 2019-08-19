Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Unkapanı alt geçidini basan yağmur sularında hayatını kaybeden ‘Cici Baba’nın kimliği belli oldu

Unkapanı alt geçidini basan yağmur sularında hayatını kaybeden ‘Cici Baba’nın kimliği belli oldu

Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sağanak Yağış 


- İstanbul'da önceki gün olan sağanak yağış sonrası Unkapanı alt geçidinde hayatını kaybeden 'Cici Baba' lakaplı şahsın kimliği belirlendi. Şahsın 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu belirlendi. İstanbul’da önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini ve bazı alt geçitleri su basmıştı. Su ile dolan Unkapanı alt geçidinde uzun zamandır yaşayan ve adının kimsenin bilmediği 'Cici Baba' lakaplı şahsın cansız bedenine ulaşılmıştı. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan şahsın kimliği belirlendi. Yapılan incelmelerde hayatını kaybeden şahsın Ordu nüfusuna kayıtlı 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu belirlendi.
İlgili Foto Galeriler
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Bursa'da Korkutan YangınBursa'da Korkutan Yangın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı