Unkapanı alt geçidinde krize giren evsizin imdadına sağlık ekipleri yetişti

-Şahsın krize girdiği anlar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- Unkapanı alt geçidi başka bir evsize daha mezar oluyordu İSTANBUL



- İstanbul Unkapanı Alt geçidinde battaniyeye sarılı bir şekilde yaşayan ve kriz geçiren bir kişinin imdadına sağlık ekipleri yetişti. İlk müdahalesi alt geçitte yapılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İstanbul Unkapanı köprüsünün altında geçit dün yaşanan aşırı yağış nedeniyle sularla dolmuş ve evsiz bir kişi hayatını kaybetmişti. Sabah saatlerinden itibaren suların tamamen köprü altından tahliye edilmesi sonrasında köprü altında yaşayan başka bir evsiz buraya gelerek battaniyesiyle uyumaya başladı.

Krize giren evsiz şahsın titrediğini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Şahsın kendinden geçtiğini gören çevredeki vatandaşlar yüzüne su dökerek sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi sırasında şahsın ağzından köpüklerin geldiği görüldü.

Kriz geçiren evsiz şahsı gören çevredeki vatandaşlar korkulu gözlerle sağlık ekiplerini bekledi. Sağlık ekipleri evsiz şahsın önce nabız ve nefes kontrolüne baktı. İlk müdahalesi yapılan ve kendinden geçen şahıs sedyeyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evsiz şahsın sağlık durumunun durumu belirsizliğini korurken ambulans içerisinde kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

