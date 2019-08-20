Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan Sezai Güdek'in cenazesi - ORDU
- Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan Sezai Güdek'in cenazesi - Cenaze namazından detaylarİstanbul'daki sağanak - Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan Sezai Güdek, memleketi Ordu 'da son yolculuğuna uğurlandıORDU (AA) - İstanbul'daki sağanak sırasında su basan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan Sezai Güdek'in (59) cenazesi, Ordu 'da toprağa verildi. Yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Güdek'in cenazesi, Ordu 'nun Kumru ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Güdek'in cenazesi, aynı mahalledeki camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Yakınlarının yanından ayrılarak bir süredir sokakta yaşadığı öğrenilen Güdek'in cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova ve vatandaşlar katıldı.
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