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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz 7 bin kaynak kitap Haberi

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz 7 bin kaynak kitap Haberi

Kaymakamın öğrencilerle sohbeti

Siyer Çekim Allah Öğrenciler 

-Öğrenciler
-Kitap dağıtımı
-Yakın çekimler
-Halk Eğitim Merkezi Kurslarından sorumlu Ferit Çetiner ve öğrenci Arzu Parlak rop
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ücretsiz açılan üniversiteye hazırlık kursuna devam eden 430 öğrenciye 7 bin adet soru bankası ve kaynak kitap dağıtıldı. Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan ve tamamı ücretsiz olan kurslara devam eden 430 öğrenciye Siverek kaymakamlığı tarafından soru bankaları ile kaynak kitapların içerisinde bulunduğu yedi bin kitap ücretsiz olarak dağıtıldı. İlçenin Camikebir mahallesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Ek Binasında yapılan törende kısa bir konuşma yapan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, "Bugün size verdiğimiz bu kitaplar sayesinde umarım daha fazla çalışacak ve çok güzel yerlere geleceksiniz. Siz çalışın, azimli olun, başaracağınıza inanın, biz daima yanınızda olur, elimizden geleni yapar ve size destek çıkarız. Devletimizin olanakları çoktur ve inşallah bu olanaklardan yararlanacaksınız. Bu kitaplarda devletimizin o olanaklarından biridir” diyerek tüm öğrencilere hayatlarında başarılar" diledi. İlçe Kaymakamının konuşmaları ve öğrencilere tavsiyeleri sonrasında, kursiyerlere kitapları dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi Kurslarından sorumlu Ferit Çetiner, "Bugün kaymakamlığımız tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize kendi dallarına ait kitap seti ve deneme sınavları dağıtıldı. Öğrencilerimizin kaynak kitaplara olan ihtiyaçları kaymakamlığımız tarafından kapatıldı. İlçe Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu’ya ve emeği geçen herkese öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Kursta eğitim gören Üniversiteye hazırlık öğrencisi Arzu Parlak, "Biz burada İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda ücretsiz eğitim alıyoruz. Hocalarımız bize burada hem konu anlatımlarında hem de etüt ve soru çözümlerinde çok yardımcı oluyorlar. Böylece bizleri sınava hazırlıyorlar. Bugün bizlere kaymakamlığımız tarafından ücretsiz kaynak dağıtıldı. Bize yardımlarından dolayı İlçe kaymakamlığımıza, İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne, İlçe Halk Eğitim Merkezine ve hocalarımıza bütün arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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