Üniversitenin mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi Haberi

-Onur Darıcı'nın kürsüde konuşması

-Kız arkadaşını sahneye çağırması

-Evlilik teklifinde bulunması

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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün mezuniyet törenine, sürpriz evlilik teklifi damga vurdu. BEÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün mezuniyet töreni Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan, protokol, akademik ve idari personel ile öğrenci ailelerinin katıldığı mezuniyet töreni oldukça renkli anlara da ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin diplomalarını alması ve mezuniyet yemini ederek, büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlatmalarının hemen ardından, kürsüye çıkarak mikrofonu eline alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezun öğrencilerinden Onur Darıcı, sekiz yıllık kız arkadaşı Nagihan Kayahan’a tüm misafirlerin gözü önünde sürpriz evlilik teklifinde bulundu ve kız arkadaşını kürsüye davet etti. Darıcı, "Ben bu okulun 6 yıllık öğrencisiyim. 8 yıllık ilişkim var. Nagihan'ı buraya davet ediyorum. Çok heyecanlıyım. 8 yıldan beri beraberiz, benim kahrımı çekiyor. Ve artık okulumu bitiriyorum. Bundan sonraki hayatımda yol arkadaşım olmaya ve benimle evlenir misin?" dedi.

Onur Darıcı, sahneye gelen Kayahan’ın önünde diz çökerek, “Benimle evlenir misin” dedi ve kız arkadaşının parmağına yüzük taktı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Kayahan, evlilik teklifini kabul ederek Darıcı’ya sarılınca, törendekiler mutlu çifti alkışladı.

