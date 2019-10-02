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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversitenin depremde hasar gören binası boşaltıldı İzle

Üniversitenin depremde hasar gören binası boşaltıldı İzle

Üniversiteden detaylar

Deprem Görece 

-Öğrencilerden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8’lik depremde kolonları çatlayan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası boşaltıldı.İstanbul'un Silivri ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8’lik depremde Tekirdağ'da da bazı binalarda çatlaklar oluştu. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası, kolonlarının çatlaması nedeniyle boşaltıldı.Alana öğrenci ve hocaların girmesi yasakHasar gören bina tamamen boşaltılırken binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, öğrenci ve hocaların alana girmesi yasaklandı. Öğrencilerin başka bir binada eğitim göreceği öğrenildi.
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