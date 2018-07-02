Üniversitelilerin çocuk istismarına yönelik mücadelesi - KASTAMONU
- Öğrencilerin yaptıkları çalışmalardan detaylar - Akademisyenlerle çekilen videodan kesitler - Öğrencilerden Ahmet Atmaca ile röportajÜniversitelilerin çocuk istismarına yönelik mücadelesi - Kastamonu 'da 5 üniversite öğrencisi çocuk istismarıyla mücadele amacıyla kentin çeşitli noktalarına broşür astı, akademisyenlerin katkısıyla hazırladıkları videoyu sosyal medyada paylaştıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da üniversite öğrencileri çocuk istismarının önüne geçilmesi için kentin sokaklarına broşür asıp, kampüste arkadaşları arasında farkındalık oluşturmak için çalışma yapıyor. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri Ahmet Atmaca, Umut Demirok, Kamil Gökmen, Meryem Ünel, Neslihan Kul bir araya gelerek, çocuk istismarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için akademisyenlerin yer aldığı bir video hazırlayıp, kentin sokaklarına broşürler astı.Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitle iletişim araçlarında sık sık çocuk istismarına yönelik haberler gördüklerini belirterek, "Son zamanlarda sanki çocuk istismarı biraz daha arttı gibi. Sık sık televizyonlarda, gazetelerde görür olduk. Bu konuya değinerek mağdur olanların sesi olmak istedik. Bir şeyin illa başımıza gelmesi gerekmiyor." dedi. Çocuk istismarının insanların bilinçlenmesi gereken önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Atmaca, "Bahsetmesi bile midemizi bulandırıyor ama böyle bir şey var. Bunu gündeme getirerek, mağdurlara göz kulak olalım istiyoruz. Eğer böyle birileri varsa da tedavi edilip, topluma sağlıklı bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz." diye konuştu. Umut Demirok ise yaptıkları çalışmanın çok anlamlı bulunduğunu söyledi.
Çok yönlü çalıştıklarını anlatan Demirok,, "Şehrin çeşitli noktalarına afişler astık, bize olumlu dönüşler oldu. Bu çalışmamız hocalarımızın da dikkatini çekti. Hocalarımızın çocuk istismarıyla ilgili söylediklerini bir videoda birleştirdik. Bu videoyu sosyal medyada yayınladık. Okulda sınıfları, kantinleri ziyaret edip öğrenci arkadaşlarımıza çocuk istismarı konusunda bilgilendirme yaptık." ifadelerini kullandı.Demirok, çocuk istismarına karşı çalışmalarının bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.