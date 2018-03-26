Üniversitelilere 'At Hastanesi'nde uygulamalı veterinerlik eğitimi - DİYARBAKIR Haberi
Üniversitelilere "At Hastanesi"nde uygulamalı veterinerlik eğitimi - DİYARBAKIR - Uygulamalı eğitimden detaylar - Doktor veteriner Hekim Emine Çatalkaya'nın açıklamaları - Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi Asuman Arkaş Alklay'ın açıklamaları - Öğrencilerinden Barış Can Güzel ve Çidem Akar'ın açıklamalarıÜniversitelilere "At Hastanesi"nde uygulamalı veterinerlik eğitimi - Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Türkiye Jokey Kulübü arasında imzalanan protokolle öğrenciler, Diyarbakır Hipodromu At Hastanesi'nde uygulamalı eğitim görüyor - Veteriner Çatalkaya: - "Öğrenciler, teorik olarak aldığı dersleri uygulamalı olarak hastanede görüyorlar. Aldıkları eğitimden çok memnunlar" - Öğrenci Akar: - "Fakültede aldığımız teorik bilgiyi burada uygulamalı olarak görme şansımız oldu"DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Türkiye Jokey Kulübü arasında imzalanan protokol sayesinde öğrenciler, Diyarbakır Hipodromu At Hastanesi'nde uygulamalı eğitim imkanına kavuştu.Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Türkiye Jokey Kulübü arasında öğrencilerin at hekimliğine özendirilmesi, Diyarbakır Hipodromu At Hastanesi'nde klinik uygulamalarda bulunma imkanı sağlanması ve at hastalıkları konularında bilimsel destek verilmesi amacıyla protokol imzalandı.Protokol kapsamında Veterinerlik Fakültesinde okuyan 65 öğrenciye, Türkiye Jokey Kulübü'nün Diyarbakır Hipodromu'ndaki At Hastanesi'nde görevli veteriner hekimler tarafından uygulamalı eğitim veriliyor.Atların muayenesi, klinik tedaviler, röntgen çekimi ve yorumlanması, cerrahi operasyonlara katılım, biyokimya ve mikrobiyolojik alanında örnek alımları, laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konularda eğitim alan öğrenciler, aldıkları teorik bilgilerini uygulamalı olarak görmenin mutluluğunu yaşıyor.At Hastanesinde veteriner Emine Çatalkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere verilen uygulamalı eğitimin mesleklerine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Son sınıfta okuyan 65 öğrenciye eğitim verdiklerini kaydeden Çatalkaya, mezun olan öğrencilerin mesleklerine başladığı zaman zorluk yaşayabildiğini, halk arasında söylenen isimleri bilmedikleri için bazen hayvanı tedavi etmekte ya da konuyu anlamakta zorluk yaşayabildiklerini belirtti. Çatalkaya, "Öğrenciler, teorik olarak aldığı dersleri uygulamalı olarak hastanede görüyorlar. Aldıkları eğitimden çok memnunlar." dedi. - Öğrenciler uygulamalı eğitimden memnunVeterinerlik Fakültesi son sınıf öğrencisi Barış Can Güzel de kendilerine sağlanan bu fırsatı değerlendirdiklerini belirtti. Üniversitede aldıkları teorik bilgileri At Hastanesinde pratiğe dönüştürdükleri için memnun olduklarını kaydeden Güzel, bu eğitimin meslek yaşamında onlara kolaylık sağlayacağını söyledi.
Öğrencilerden Çidem Akar, aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde bilgilerinin kalıcı hale geldiğini kaydetti. Akar, "Bölge genelinde fazla at görme şansımız olmuyor. Buranın olması gerçekten iyi. Fakültede aldığımız teorik bilgiyi burada uygulamalı olarak görme şansımız oldu." ifadelerini kullandı.