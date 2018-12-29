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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Üniversitelilerden Yemen'e yardım kampanyası - EDİRNE Haberi

Üniversitelilerden Yemen'e yardım kampanyası - EDİRNE Haberi

- Yurtların yemekhanelerinden detaylar - Üniversite öğrencisi ve gençlik koordinatörünün açıklamasıÜniversitelilerden Yemen'e yardım kampanyası - KYK'da kalan üniversite öğrencileri "1 liranız umut olsun", "Yemen'e sen de 1 umut ol", "Senin için küçük Yemen için büyük 1 umut" sloganlarıyla Yemen'e yardım kampanyası başlattı - TÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ayşe Şermin: - "Yemen'de her 10 dakikada 1 çocuk açlık yüzünden ölüyor. Biz Müslümanlar olarak bu duruma sessiz kalmamamız gerektiğini düşünüyoruz"EDİRNE (AA) - Edirne 'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında kalan Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencileri Yemen'e yardım kampanyası başlattı.Yurt yemekhaneleri girişine stantlar kuran üniversite öğrencileri, kampanya kapsamında "1 liranız umut olsun", "Yemen'e sen de 1 umut ol", "Senin için küçük Yemen için büyük 1 umut" yazılı afişler astı. Yemekhanelere gelen üniversite öğrencileri Yemen'e yardım kutusuna 1 lira bırakıyor.İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Aynur Yürük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülükler ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın Yemen'e yardım amacıyla kermesler düzenlediğini söyledi.

Vatandaşların Yemen'e duyarsız kalmadığını belirten Yürük, "Gençlerimiz de kendi aralarında neler yapabileceklerini düşünerek bir adım attılar. Edirne Osmanlı Devleti'ne başkentlik yaptı ve birçok alanda öncü oldu, mazlumların her zaman yanında oldu. Gençlerimiz de bunu devam ettirerek, Yemen'e yardım için '1 liranız umut olsun', 'Yemen'e sen de 1 umut ol', 'Senin için küçük Yemen için büyük 1 umut' sloganıyla kampanya başlattı. Bu kampanyayı KYK yurtlarında devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizin desteği çok güzel 1 lira değil, ellerinden ne geliyorsa yardımlarını yapıyorlar. Çok güzel bereketlendi. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
TÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ayşe Şermin de Türkiye Diyanet Vakfı'nın Yemen'e Sessiz Kalma Projesi'ne genç gönüllüler olarak destek olduklarını belirterek, "Yemen'de her 10 dakikada 1 çocuk açlık yüzünden ölüyor. Biz Müslümanlar olarak bu duruma sessiz kalmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Sadece 1 lira da olsa öğrenci arkadaşlardan yardımlarını bekliyoruz." dedi.
Öğrencilerden Gülizar Uysal da, tüm Müslümanların birlik içinde zor durumda olanlara yardım etmesi gerektiğini belirtti.
Yurtta kalan arkadaşlarının da kampanyaya destek verdiğini dile getiren Uysal, "Arkadaşlarımız yemekhanede yemek yemeden önce yardım kutusuna yardımlarını yapıyor. Herkese teşekkür ediyoruz, Yemen'e duyarsız kalmıyoruz." ifadelerini kullandı.

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