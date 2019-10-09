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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversitelilerden 'rahat ulaşım' için imza kampanyası - EDİRNE

Üniversitelilerden 'rahat ulaşım' için imza kampanyası - EDİRNE

Üniversitelilerden "rahat ulaşım" için imza kampanyası - EDİRNE - Toplu ulaşım araçlarından detaylar - Grup adına açıklama yapan Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi İsmet Berker - Edirne Ulaşım Minibüs Kooperatifi üyelerinin Edirne Adliyesi'ne başvurusundan ve açıklamalarından görüntülerÜniversitelilerden "ulaşım" için imza kampanyasıEDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi öğrencileri şehir içi ulaşımda sorunların giderilmesi amacıyla imza kampanyası başlattı.Balkan Yerleşkesi'ndeki yemekhane önünde toplanan bir grup üniversite öğrencisi imza kampanyası için stant kurdu. Öğrenciler, ulaşımda şikayetçi oldukları pek çok konunun çözümünü istediklerini belirtip kampanyaya imza atarak destek verdi.Grup adına açıklama yapan Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi İsmet Berker, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'yle (ETUS) ulaşımın pahalılığından yakındıklarını söyledi.

En son belediye meclisinin ağustos ayında onaylanan zamla bir yılda yapılan zam oranının yüzde 31'e ulaştığını ifade eden Berker, belediyelerin görevinin onu seçenlerin haklarını korumak olduğunu vurguladı.Pahalılığın yanında pek çok düzenlenmesi gereken konuda belediyenin öğrencileri dinlemesi gerektiğinin altını çizen Berker, "Otobüsler 'balık istifi' gibi dolu oluyor. Bu durum güvencesiz ve rahatsız bir ulaşım demek. Doluluk ve güzergah değişikliklerinden dolayı okula geç kalıyoruz. Güzergahların değişmesi yardımcı olacağına ulaşımda kaosa neden oldu." dedi.
Başlatılan imza kampanyasında kısa sürede bin 500'den fazla imza topladıklarını belirten Berker, önümüzdeki hafta toplanan imzaları ve ulaşımda yaşanan sorunlara dair hazırladıkları raporu belediyeye teslim edeceklerini kaydetti.
- İdare Mahkemesi'ne başvurdular Edirne Ulaşım Minibüs Kooperatifi üyeleri de Edirne Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında aldığı güzergah değişikliği kararının iptali için Edirne İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Edirne Ulaşım Minibüs Kooperatifi Başkanı Aytaç Dilci, ulaşımdaki güzergah değişikliği kararının yasalara aykırı olarak alındığını iddia etti. Edirne Belediyesi'nin ulaşımla ilgili karar alırken diğer kooperatifleri göz ardı ettiğini savunan Dilci, "Suç duyurusunda bulunma nedenimiz kararın bir kez oylanmasına rağmen 13 karar üretilmiş olması. Bize göre bu yanlış. Mecliste her kararın ayrı ayrı onaylanması gerekiyor. " diye konuştu.
Dilci, yapılan güzergah değişikliğiyle kooperatif üyelerinin mağdur olduğunu öne sürdü.

Belediye Meclisi Kooperatif Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Şehir İçi 

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