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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Üniversitelilerden köy okullarına 'Bir Avuç Umut' diyerek ziyaret - EDİRNE

Üniversitelilerden köy okullarına 'Bir Avuç Umut' diyerek ziyaret - EDİRNE

Üniversitelilerden köy okullarına "Bir Avuç Umut" diyerek ziyaret - EDİRNE - Etkinlikten detaylar. - Rektör ve üniversite öğrencileri ile röportajlarÜniversite öğrencilerinden köy okullarına "Bir Avuç Umut" - TÜ öğrencilerinin kurduğu Sosyal Etkinlik Topluluğu, dört yıldır "Bir Avuç Umut" projesi kapsamında köy okullarında etkinlikler düzenliyor - TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Üniversiteler her şeyiyle toplumun içerisinde yer alan bir değerdir. Üniversite öğrencilerimiz bu değeri köylere kadar ulaştırdılar"EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) öğrencilerinden oluşan Sosyal Etkinlik Topluluğu, dört yıldır "Bir Avuç Umut" projesi kapsamında düzenledikleri etkinliklerle köy okullarındaki çocuklarla bir araya geliyor.Öğrencilerin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırköy'deki ilkokul ziyaretine, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da katıldı.
Ziyarette Sosyal Etkinlik Topluluğu, okulda çeşitli etkinlikle sahneledi. Etkinliğin sonunda üniversite öğrencileri ve Tabakoğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - "Öğrencilerimiz bu değeri köylere kadar ulaştırdı"Prof. Dr. Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dört yıldır köy okullarını ziyaret ettiğini söyledi.

Üniversitelerin sadece kapalı kapılar ardında eğitim veren bir kurum olmadığını belirten Tabakoğlu, "Üniversiteler her şeyiyle toplumun içerisinde yer alan bir değerdir. Üniversite öğrencilerimiz bu değeri köylere kadar ulaştırdı. Onlara teşekkür ediyoruz. Benim de geçen yıldan sözüm vardı öğrencilerime. Bu etkinliğe katılarak sözümü yerine getirmiş oldum." dedi.
Sosyal Etkinlik Topluluğu Başkanı, TÜ Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Emin Şen de "Gittiğimiz okullarda etkinliklerin yanı sıra ihtiyaçları da belirleyerek elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sanatsal faaliyetler de sergiliyoruz. Müzik ve tiyatro grubumuz da var. Köy okullarındaki çocuklarla bir günü dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
TÜ Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Batuge de "Köydeki çocuklar bizleri karşılarında görünce çok seviniyorlar. İyi bir şekilde iletişim kuruyoruz. Zaten amacımız onları mutlu etmek." ifadelerini kullandı.Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, üniversite öğrencilerinin kaymakamlığın onayıyla etkinliklerini dört yıldır severek devem ettirdiğini ve örnek bir çalışma ortaya koyduklarını aktardı.Kırköy İlkokulu Öğretmeni Sema Arda da öğrencilerinin yüzü güldüğünde kendisinin de mutlu olduğunu belirterek, üniversite öğrencilerine etkinliklerinden dolayı teşekkür etti.

Okul Ziyareti Kullar Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

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