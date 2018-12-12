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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Üniversiteliler 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - TRABZON

Üniversiteliler 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - TRABZON

Üniversiteliler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - TRABZON - Öğrencilerin kantinde otururken genel görüntüsü - Öğrencilerin cep telefonlarından fotoğraflara bakmaları - Öğrencilerin oy kullanmaları - Öğrenci Berkay Bana'nın değerlendirmesiÜniversiteliler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KTÜ öğrencileri, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğraflar için oy verdiTRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencileri, okul kantinlerinde AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, cep telefonlarından yaşam, haber ve spor kategorilerine oy verdi."Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Türk bayrakları eşliğinde yemin etmelerinin görüntülendiği "Yemin" adlı fotoğraftan yana kullanan öğrenciler, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Üniversite öğrencisi Berkay Bana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA foto muhabirlerinin 2018 yılını çok güzel anlatan fotoğrafları olduğunu söyledi.

Bana, "haber" kategorisinde foto muhabiri Atmaca'nın çekmiş olduğu jandarma yemin töreni fotoğrafını beğendiğini ifade ederek, Gazze'de yaşananlara ilişkin fotoğrafların da kendisini derinden etkilediğini kaydetti.

Yemin Töreni Jandarma Beğendik Öğrenciler Birinci Sınıf 

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