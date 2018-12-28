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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Üniversiteliler, minik öğrencileri doyasıya eğlendirdi Haberi

Üniversiteliler, minik öğrencileri doyasıya eğlendirdi Haberi

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun konuşması

Öğretmen Sınıf Öğretmeni Sosyal Sorumluluk Projesi Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-Üniversite öğrencileri
-Tiyatro gösterisi
-müzik gösterisi
-detaylar

( EDİRNE ) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Üniversite kapalı kapılar ardından eğitim veren bir kurum değil" EDİRNE

- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde üniversite öğrencileri, köy okullarındaki minik öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin buluşma etkinliğinde minik öğrenciler doyasıya eğlendi. Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 4 yıldır devam eden sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy ilkokullarını ziyaret edip, okullardaki ihtiyaçlar konusunda hem destek oldu hem de minik öğrencileri gönüllerince eğlendirdi. Grup başkanı olarak gazetecilere açıklama yapan Emin Şen, "Köy ilkokulları ağırlıklı olmak üzere ihtiyacı olan ailelere ve okullara gitmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz okullarda ihtiyaçları belirleyip elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda geldiğimiz zaman da sanatsal değerler sergilemeye çalışıyoruz. Burada müzik ve tiyatro grubumuz var sosyal sorumluluk projesi dışında çocukların ihtiyacını karşılayabilme dışında çocuklara kısa kısa skeç ve müzikal gösteriler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarla dolu dolu bir gün geçirip onlarla beraber duygularını paylaşmaya çalışıyoruz" dedi.
"Çocuklara birçok alanda yardım etmeye çalışıyoruz" Okulda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Şenocak şu ifadelere yer verdi: "Tiyatro, müzik birçok alanda yardım yapmaya çalışıyoruz. Onlara bir umut, bir tebessüm olmaya çalışıyoruz. Öğrenciler bizi bekliyor gerçekten çok mutlu oluyorlar. Biz geldiğimizde de iyi bir şekilde iletişim kuruyoruz onlarla. Onları mutlu etmek zaten bizim amacımız. Sümeyye Batuge "En önemli şey onların mutlu olması. Onlar mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz. Bu şekilde etkinliklerimizi yapıyoruz. Umarız ilerleyen yıllarda da aynı şekilde olur" dedi.
"Üniversite kapalı kapılar ardından eğitim veren bir kurum değil" Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi: "Arkadaşlarım uzun zamandır devam ediyorlar. Bu ilk etkinlik değil. Kaç köy oldu gezdiler gittikçe olgunlaştılar. İşte üniversite bu demek. Üniversite sadece kapalı kapalılar ardından eğitim veren bir kurum değil. Her şeyi ile bir değer. Sevgili öğrencilerimiz bu değeri üniversitenin değerini Uzunköprü’nün köylerine kadar ulaştırdılar" diye konuştu.
Kırköy sınıf öğretmeni Sema Arda ise "2 yıldır burada görev yapıyorum. Çocuklarımız ile birlikte eğleniyoruz öğreniyoruz. Bugün çok mutlu olduk ağabeyleri, ablaları geldi, onları eğlendirdi. Şarkılar söylediler, oyunlar oynadılar, hediyeler verdiler. Çok mutlu olduk" dedi.
Etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, ilçe milli eğitim şube müdürleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

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