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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Üniversiteliler İdlib şehitleri için bisiklet sürdü

Üniversiteliler İdlib şehitleri için bisiklet sürdü

Bisiklet sürmelerinden görüntü

Şehit Kütüphane İdlib Bisiklet Saldırı 

-Metin Yat röportaj
-Bisikletle gitmeleri
-Detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bir Projem Var Topluluğu üyeleri, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 34 asker anısına pedal çevirdi. Şehitleri anmak ve birlik beraberliğe katkı sunmak amacıyla bisikletleriyle bir araya gelen üniversiteli gençler sırtlarına astıkları Türk bayrakları ile Atakum ilçesinde bisiklet sürdüler. Çobanlı İskelesi’nde toplanan yaklaşık 30 genç buradan başlayıp Körfez Mahallesi’ne giderek aynı istikamette geri döndü. Yaklaşık 6 kilometre kat eden gençler bisikletlerinin zillerini çalarak şehitleri andı ve dikkat çekti. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Metin Yat, “Burada şehitlerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Çobanlı İskelesi’nden Körfez Mahallesi’ne kadar sırtımızda bayraklarla şehitlerimizi yalnız bırakmadığımızı göstermek adına bisiklet sürüşü yaptık. Burada üniversitenin farklı bölümlerinden gönüllü arkadaşlarımız var. Biz sadece bununla da kalmayacağız. Bir köy okuluna da şehitlerimiz adına kütüphane oluşturmayı düşünüyoruz” dedi.

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