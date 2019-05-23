Üniversiteli kız öğrencilere Nilüfer’de modern yurt

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( BURSA ) BURSA



- Nilüfer Belediyesi’nin, üniversiteli kız öğrencileri için yaptığı yurt, açılışa hazırlanıyor. Toplumun tüm kesimlerine yönelik insan odaklı projeler ve hizmet üreten Nilüfer Belediyesi, kentte önemli ihtiyacı karşılayacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Konak Mahallesi’nde yapılan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, yeni eğitim döneminde kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2 bin 128 metrekare alanda 5 kat olarak projelendirilen öğrenci yurdunda 89 öğrenci kalabilecek. 43 klimalı odası bulunan yurtta, 19 oda tek kişilik, 23 oda üç kişilik olarak, 1 oda da engelli öğrenciler için hazırlandı. Modern donanıma sahip Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilere konforlu bir hizmet sağlayacak. Çamaşırhane, mescit, yemekhane, etüt odası ve kafeteryanın da yer aldığı kız öğrenci yurdunda öğrencilere, ücretsiz internet hizmeti de verilecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle beraber açılışa hazırlanan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulundu. Yurtta herhangi bir eksik kalmaması için ilgili birimlere talimat veren Erdem, Nilüfer Belediyesi Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Nilüfer’de büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

Kalite ve hijyenden ödün verilmeyeceğini ifade eden Erdem, kız öğrenci yurdunun güvenli, rahat, huzurlu ve ekonomik koşullarda hizmet vereceğini vurguladı. Kız öğrencilerin eğitimine önem verdiklerini ve bu amaçla onların üniversite hayatını kolaylaştıracak bir hizmet vermek istediklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, yeni eğitim döneminde hizmete vermeye başlayacak. Kız öğrencilerimiz de burada güvenle, huzurla kalacaklar” dedi.



