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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Üniversiteli kız öğrencilerden farkındalık etkinliği

Üniversiteli kız öğrencilerden farkındalık etkinliği

Üniversiteli öğrencilerin görme engellilerle bisiklet sürmesi,

Görme Engelli Görme Engelliler Kız Öğrenciler Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-Öğrencilerinde görme engellileri gezdirmesi,
-Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi röp,
-genel detaylar,

( GAZİANTEP ) -- Üniversiteli kız öğrenciler görme engelli öğrencilerle bisiklet sürerek onlara destek verdiler GAZİANTEP

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı’nın girişimleri ile gerçekleşen “Erişebilirlik Projesi” çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim gören kız öğrenciler GAP Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerini bisikletlere bindirerek farkındalık oluşturdular. Gaziantep Üniversitesi Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan kız öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı’nın sağladığı çift kişilik bisikletler ile görme engelli öğrencileri üniversite içinde gezdirdi. Etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Gaziantep’in engelli-engelsiz birlikte yaşama kültürünü yakaladığını ifade etti.
Engelliliğin bir evrensel sorun olduğunu belirten Çelebi, “Bütün toplumlar bu konuda sorumlu ve sorunludur. Bugün kız öğrencilerimizin görme engelli öğrencilerimize bisiklet ile destek verdiğini görüyoruz. Eşit yarışta eşit olması gerektiğini savunuyoruz. Bugün eşit yarış da yine bir araya geldik ve bir farkındalık oluşturmak istedik” dedi.
İnsanların istemesi durumunda birlikte yaşayabildiğini ve beraber olabildiğini vurgulayan Çelebi, “Bugün 3 bin dolayında kız öğrencinin kaldığı yurda geldik. Gaziantep Üniversitesi kız öğrencilerimiz ile bir bisiklet gezisi tertipledik. İnşallah bu gezimiz tüm Türkiye’ye örnek olur” diye konuştu.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Gaziantep İl Müdürü Ahmet Kölemen’in de katıldığı etkinlik kız öğrencilerin görme engelli öğrenciler ile birlikte bisiklet sürmesiyle son buldu. (SVY-SD-Y)
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