Üniversiteli gençler çaya davet etti, bakanlar kırmadı Haberi

-Bakanlar ve beraberindekilerin KYK yurduna girmesi

-KYK yemekhanesinde bakanların gençlerle oturması, sohbeti ve çay içmesi



( BURDUR )- Bakanlar KYK öğrencilerinden gelen çay davetini geri çevirmedi BURDUR



- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) bir dizi açılış ve ziyaret programlarına katılmak üzere Burdur’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin hazırladığı pankartla yaptıkları çay davetini kırmadı. İstiklal Yerleşkesi içerisindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Fereli Sinan Efendi Erkek Öğrenci Yurdu önünde bekleyen öğrenciler tarafından hazırlanan ve üzerinde ‘Sayın Bakanım yurdumuza çaya bekliyoruz’ yazan pankartı gören Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, beraberindekilerle yurdun yemekhanesine giderek öğrencilerle çay içti. Burada öğrencilerle çay içerken sohbet eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurdun imkanlarını, gençlerin sporla ilgili ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinledi. Öğrenciler, Bakan Kasapoğlu’ndan KYK yurduna yakın alanda bir halı saha yapılması talebinde bulundular. Öğrencilerden bazılarına kampüsteki yüzme havuzunu kullanıp, kullanmadığı sorusunu da yönelten Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü’ne yüzme kursları açılması talimatını verdi. Bakan Kasapoğlu ayrıca tüm gençlerin spor yapmasını tavsiye etti.

