Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Üniversiteli gençler çaya davet etti, bakanlar kırmadı Haberi

Üniversiteli gençler çaya davet etti, bakanlar kırmadı Haberi

Pankart açan gençlerden detaylar

Yüzme Yüzme Havuzu Öğrenciler 

-Bakanlar ve beraberindekilerin KYK yurduna girmesi
-KYK yemekhanesinde bakanların gençlerle oturması, sohbeti ve çay içmesi

( BURDUR )- Bakanlar KYK öğrencilerinden gelen çay davetini geri çevirmedi BURDUR

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) bir dizi açılış ve ziyaret programlarına katılmak üzere Burdur’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin hazırladığı pankartla yaptıkları çay davetini kırmadı. İstiklal Yerleşkesi içerisindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Fereli Sinan Efendi Erkek Öğrenci Yurdu önünde bekleyen öğrenciler tarafından hazırlanan ve üzerinde ‘Sayın Bakanım yurdumuza çaya bekliyoruz’ yazan pankartı gören Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, beraberindekilerle yurdun yemekhanesine giderek öğrencilerle çay içti. Burada öğrencilerle çay içerken sohbet eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yurdun imkanlarını, gençlerin sporla ilgili ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinledi. Öğrenciler, Bakan Kasapoğlu’ndan KYK yurduna yakın alanda bir halı saha yapılması talebinde bulundular. Öğrencilerden bazılarına kampüsteki yüzme havuzunu kullanıp, kullanmadığı sorusunu da yönelten Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü’ne yüzme kursları açılması talimatını verdi. Bakan Kasapoğlu ayrıca tüm gençlerin spor yapmasını tavsiye etti.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı