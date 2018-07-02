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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Üniversiteli genç ölüme böyle gitti Haberi

Üniversiteli genç ölüme böyle gitti Haberi

Yusuf Özcan'ın yürümesi

Komando Köpek Güvenlik Kamerası Ormanlı Kadavra 

-Özcan'ın yavaş yavaş gitmesi
-Bir süre sonra kadrajdan çıkması
-Arşiv görüntüler
-Fotoğraf

( ADANA )- Adana'da kaybolduktan 35 gün sonra kadavra köpeği Melo tarafından bulunan üniversiteli Yusuf Özcan'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı ADANA

- Adana'da kaybolduktan 35 gün sonra kadavra köpeği Melo tarafından bulunan üniversiteli Yusuf Özcan'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan 24 yaşındaki Yusuf Özcan,28 Mayıs'ta Mersin'deki evinden çıkıp Adana'ya gelmiş ve ailesi bir daha ondan haber alamamıştı. Polis ailenin başvurusu üzerine arama çalışması yapmış en son görüldüğü yerde bugün 200 polis, 100 komando AKUT ve AFAD görevlilerinin katılımıyla ormanlık alanda arama yapılmıştı. Aramaya iki kadavra iki de iki de iz sürme köpekleri katılmış, öğleden sonra saat 13.30 gibi arama çalışmalarında kadavra köpeği Melo'nun tepki verdiği yerde genç ağaca asılmış halde bulunmuştu. Özcan'ın son görüntüleri de ortaya çıktı. Genç Sarıçam ilçesinde Hekimköy Kavşağı'ndan ormanlık alana doğru giderken an be an görüntülendi. Gencin 28 Mayıs günü saat 20.09'da yavaş yavaş sırtında çanta ile intihar ettiği yere doğru gittiği görülüyor. Genç daha sonrada güvenlik kamerası açısından çıkıyor.
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