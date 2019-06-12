Üniversiteli engelliler için mezuniyet töreni düzenlendi

-Öğrenciler ile röp.

-Rektör ile röp.

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( SİVAS ) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) çeşitli bölümlerde eğitim görüp mezuniyete hak kazanan 8 engelli öğrenci için özel bir mezuniyet töreni düzenlendi SİVAS



- Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) çeşitli bölümlerde eğitim görüp mezuniyete hak kazanan 8 engelli öğrenci için özel bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde eğitim gören Mekatronik Mühendisliği, Çocuk Gelişimi, İş Sağlığı, Türk Dili ve Edebiyatı ve Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık gibi çeşitli bölümlerden mezun olan 8 engelli öğrenci için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) tarafından mezuniyet programı düzenlendi.

Mezuniyet töreni üniversite personel yemekhanesi çok amaçlı salonunda düzenlendi.

Törene SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, CENGEL Koordinatörü ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, mezun olan engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törene katılan engelli öğrenci mezunlara Toparlı tarafından cübbe giydirildi. Daha sonra yemek programına geçildi. Yemek yendikten sonra mezun olan engelli öğrencilere diplomaları verildi.

Engelli öğrenciler kep fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı. Tören topluca çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. Törende konuşan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, “Bugün burada güzel bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelliler birimimizin hazırlamış olduğu Cumhuriyet Üniversitesinden mezun olan 8 engelli öğrencimizi salonumuzda aileleri ile birlikte ağırladık. Birlikte bir yemek yedik. Daha sonra da onların mezuniyetini gerçekleştirmiş olduk. 8 öğrencimizde hem önlisans hem lisans hem de yüksek lisans bitiren arkadaşlarımız var. Biz onların önündeki engelleri aşmak için uğraşıyoruz" dedi.

Mezun olan engelli öğrenciler ise mutlu olduklarını ifade etti.



