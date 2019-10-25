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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Üniversiteli babanın okul masrafı oğlundan - KARABÜK

Üniversiteli babanın okul masrafı oğlundan - KARABÜK

- İbrahim Dırmukcu'nun otobüs kullanmasından görüntü - İbrahim Dırmukcu röportajı - Tuğrul Dırmukcu röportajıÜniversiteli babanın okul masrafı oğlundan - Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü öğrencisi 44 yaşındaki İbrahim Dırmukcu'nun eğitim masraflarını okutup iş sahibi olmasını sağladığı büyük oğlu karşılıyor - Dırmukcu'nun diğer oğlu da babasıyla aynı üniversitede eğitim görüyor - Şoför Dırmukcu:"Büyük oğlum Yusuf, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde biyokimya laboratuvarında çalışıyor. Şimdi o beni okutuyor. Masrafların karşılanmasında yardımcı oluyor. Arada 'Okumazsan seni sanayiye veririz.' diye espri yapıyor"KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otobüs Kaptanlığı Bölümü birinci sınıf öğrencisi İbrahim Dırmukcu'nun okul masraflarını oğlu karşılıyor, diğer oğlu da babası ile aynı üniversiteye gidiyor.Dırmukcu (44), gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük Üniversitesinde öğretim görevlisi komşusunun teşvikiyle üniversite sınavına girdiğini ve eğitim hayatının yeniden başladığını söyledi.

Büyük oğlu Yusuf Dırmukcu'yu okutup onun iş sahibi olmasını sağladığını dile getiren İbrahim Dırmukcu, şunları söyledi:"Yusuf, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde biyokimya laboratuvarında çalışıyor. Şimdi o beni okutuyor. Masrafların karşılanmasında yardımcı oluyor. Arada 'Okumazsan seni sanayiye veririz.' diye espri yapıyor. 'Üniversite bittiği zaman sana hediye alacağım.' diyor."Mesleği şoförlük olduğu için otobüs kaptanlığı bölümünü seçtiğini belirten Dırmukcu, "Oğlum Tuğrul ile burada birlikte okuyoruz. Üniversiteye birlikte gelip gidiyoruz. Kampüste birlikte dolaşıyoruz. Yemeği birlikte yiyoruz. Akşam eve birlikte gidiyoruz." dedi.
Dırmukcu, tanıdıklarının, "Bu yaşta okunur mu?" dediğini ifade ederek, "Ben de onlara 'Okumanın yaşı yoktur.' diyorum. Bazı kişiler de baba oğul okula gittiğimizden dolayı memnun oluyorlar." diye konuştu.
Sosyal Hizmetler Bölümü birinci sınıf öğrencisi Tuğrul Dırmukcu (20) da babasıyla aynı üniversiteye gitmek için birlikte tercih yaptıklarını anlattı.Babasıyla küçüklüğünden beri arkadaş gibi olduklarını belirten Tuğrul Dırmukcu, "Hep birlikte hareket ediyoruz. Bazen ben onun derslerine giriyorum. Matematik dersinde sıkıntısı var. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte daha fazla sosyalleşiyoruz." ifadesini kullandı.

Laboratuvar Öğretim Görevlisi Üniversite Sınavı Eğitim Hayatı Birinci Sınıf 

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