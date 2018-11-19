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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Üniversiteli Aslıhan'ın hayatını kaybettiği yere üst geçit talebi - ANTALYA Haberi

Üniversiteli Aslıhan'ın hayatını kaybettiği yere üst geçit talebi - ANTALYA Haberi

- Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Özel basın açıklaması - DetaylarANTALYA (AA) - Antalya 'da, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği yerde eylem yapan öğrenciler, kavşağa üst geçit yapılmasını istedi.Üniversitenin kuzey kapısında, Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve bazı öğrenci topluluklarının üyeleri basın açıklaması yapmak için toplandı.Basın açıklamasını okuyan Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Özel, öğrencilerin çok sık kullandığı kavşağa başkaları da hayatını kaybetmeden, bir an önce üst geçit yapılması gerektiğini söyledi.

Özel, üst geçide hayatını kaybeden arkadaşları Aslıhan Kocapınar'ın adının verilmesini istediklerini dile getirdi.Genç kıza otomobilin çarptığı noktaya karanfil bırakan öğrenciler daha sonra Mimarlık Fakültesine kadar "Üst geçit yapılsın, canımız yanmasın." sloganları atarak yürüdü. Kampüsteki diğer öğrenciler de alkışlayarak, yürüyen öğrencilere destek verdi.Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 17 Kasım'da, üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşmişti.Genç kızın ailesi, kızlarının vasiyeti üzerine organlarını bağışlamıştı.

Üst Geçit Basın Açıklaması Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Beyin Ölümü 

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