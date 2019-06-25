Üniversiteli Alara'nın ölmeden önceki hayali gerçek oldu İzle

--Kedilerden detaylar

--Alara'nın arkadaşları ve akrabalarıyla Röp

--Arşiv Görüntü

--Alara'nın fotoğrafı



( BURSA - ÖZEL)Üniversiteli Alara dünya gözüyle göremese de tek hayali gerçek oldu- Genç kızın ölmeden önceki hayali yüzlerce kediyi yuva sahibi yaptı- Zehirlenerek hayatını kaybeden üniversiteli Alara'nın kedi evi hayalini sınıf arkadaşları gerçekleştirdi BURSA



- Bursa'da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Alara Kocabaş'ın ölmeden önceki kedilere ev yapma hayalini sınıf arkadaşları ve öğretim görevlisi olan profesör teyzesi gerçekleştirdi. Öğrenim gördüğü üniversitedeki tüm kediler için ev yapma hayali bulunan Alara Kocabaş'ın ismi yüzlerce kedi evinin üzerine kazındı. Okul idaresi ve Alara'nın sınıf arkadaşları tarafından yapılan kedi evleri üniversite kampüsünün dört yanına yerleştirildi. Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Alara Kocabaş öğrenim gördüğü ilk yıl Görükle yerleşkesinde kaldığı evin banyosunda şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Ölmeden önce hayvanseverliği ile tüm arkadaşlarının takdirini toplayan genç kız, üniversitedeki sokak kedilerini ev sahibi yapmak için çalışma başlattı. Hayvanseverler ve üniversite yönetimi ile bu konu üzerinde çalışıp proje hazırlayan Kocabaş'ın projesi ani ölümüyle birlikte sahipsiz kalırken; sokak kedileri de ev sahibi olma şansını yakalayamadı. Hayalini sınıf arkadaşları gerçekleştirdi Alara Kocabaş'ın hayalini kaldığı yerden devam ettiren sınıf arkadaşları, Alara'nın kedi evi projesini hayata geçirdi. Sosyoloji topluluğu olarak Alara'nın en sevdiği mavi renkten yaptıkları kedi evlerini Uludağ Üniversitesi'nin çeşitli yerlerine yerleştiren gençler, ayrıca hayvanlar için evlerin önlerine de mama koydu. Kedilerin evleri kısa sürede sahiplenmesi herkesi mutlu etti. Alara'nın hayal olan projesini hayata geçirme sebeplerinin onun hayvan sevgisi oluğunu belirten arkadaşları, "Alara'nın en sevdiği mavi renkte yaptığımız kedi evlerinin çatısına onun isminin baş harfini yapıştırdık. Yaptığımız yüzlerce kedi evini üniversitenin çeşitli yerlerine bıraktık" dedi.

Alara Kocabaş'ın teyzesi Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Eski Dekan Yardımcısı Prof Dr. Ebru Yalçın ise, "Alara’yı yaklaşık 7 ay önce elim bir kazada kaybettik. Kendisi hayvanları çok severdi. Arkadaşları çok güzel bir şey düşünmüşler. Alara’nın hayvan sevgisini devam ettirmek, hem de onu anmak için bu projeyi düşünmüşler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, Alara’yı böyle güzel bir şekilde anmaları beni mutlu etti" diye konuştu.



