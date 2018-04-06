Üniversitedeki saldırıda öldürülen Fatih Özmutlu'yu Kırka'da binlerce kişi uğurladı Haberi

-Cenazenin taşınması

-Cenaze namazı

-Fotoğraf



( ESKİŞEHİR )- Özmutlu'nun oğlu ve babası gözyaşlarını tutamadı- ESOGÜ'deki saldırının ardından cenazeler toprağa veriliyor ESKİŞEHİR



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Fatih Özmutlu (48), Kırka'da son yolculuğuna uğurlandı. Dün yaşanan olayda Araştırma Görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen 4 kişiden biri olan Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu için ESOGÜ'deki törenin ardından Kırka'da da cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Cemil Yücel'in yanı sıra Özmutlu'nun babası Arif, annesi Zübeyde, eşi Emine, çocukları Nursena ve Göktuğ ile çok sayıda seveni katıldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi Çarşı Camii'ne getirilen Özmutlu'nun cenazesi için helallik istendi. Bu sırada oğlu Göktuğ Özmutlu ve baba Arif Özmutlu kendilerini tutmayarak tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Helalliğin alınmasının ardından 500 metre ilerideki mezarlığa kadar cenaze omuzlarda götürülürken, baba Arif Özmutlu ve oğlu Göktuğ Özmutlu'nun ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Binlerce kişi tabuta dokunmak için birbiri ile adeta yarışırken, Kırka Mezarlığı girişinde kılınan cenaze namazının ardından Özmutlu'nun cenazesi toprağa verildi.

(MSY-Y)

